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27.06.2026 11:54

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή η γυναίκα που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

27.06.2026 11:54
Skopeytirio

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο αυτοπυροβολισμός το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, γυναίκας που έβαλε τέλος στη ζωή της.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εκπυρσοκρότηση όπλου, ωστόσο, σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, η νεαρή κοπέλα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα στρέφοντας το όπλο στον εαυτό της.

Η 40χρονη, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Λίγες στιγμές πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της κι αυτοπυροβολήθηκε, όπως μεταδίδει η neakriti.

Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των τοπικών μέσων δυστυχώς κατέληξε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 12:56
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