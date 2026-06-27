Με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά: Χειροπέδες σε 21χρονο μετά από την «τρελή» κούρσα στην Αθηνών-Λαμίας

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Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21χρονος οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε χθες το βράδυ (26-6-2026) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 21χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 210 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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