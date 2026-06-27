Χαλκίδα: Τέσσερις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο (Video)

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στη Δροσιά στη Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα άσπρο αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ένα άλλο αμάξι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Πιο σοβαρά τραύματα φέρουν δύο γυναίκες που ήταν συνοδηγοί στα οχήματα.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
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