Σέρρες: Δέκα χρόνια κάθειρξη στον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο Άγγελο

Σε κάθειρξη 10 ετών καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο ο 16χρονος, για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες.

Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση είχε ζητήσει και η εισαγγελέας του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κατά τις ίδιες πηγές, η δεκαετής κάθειρξη είναι η μέγιστη των ποινών.

Υπενθυμίζεται πως κατά την απολογία του ο 16χρονος είχε παραδεχτεί πως είχε χτυπήσει τον Άγγελο λέγοντας πως: «Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω».

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