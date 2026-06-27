Άνω Λιόσια: Φωτιά κοντά σε οικισμό Ρομά – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στα Άνω Λιόσια, πλησίον οικισμού Ρομά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 επί της οδού Ιονίας και 16ης και καίει ξερά χόρτα, απορρίμματα, στρώματα και άλλα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν στον χώρο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

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