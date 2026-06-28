Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 149 χλμ. στον Περιφερειακό υπό την επήρεια αλκοόλ

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 42χρονος οδηγός, ουκρανικής υπηκοότητας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το όχημα κινείτο με ταχύτητα 149 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ./ώρα. Η παράβαση καταγράφηκε από ειδική συσκευή ραντάρ της Τροχαίας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

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