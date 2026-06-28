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28.06.2026 13:06

Τραγωδία στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου: Τη γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης ερευνούν οι Αρχές μετά τις 2 συλλήψεις

28.06.2026 13:06
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Σε δύο συλλήψεις για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, που διεξάγουν γραφολογική εξέταση για να διαπιστώσουν τη γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που εκδόθηκε για τη συμμετοχή της.

Την ώρα που ο Πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής οδηγούνται στον εισαγγελέα, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα.

Οι μαρτυρίες οδηγούν τις Αρχές στο σενάριο του αυτοπυροβολισμού και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

Συγκλονισμένη από την τραγωδία είναι η τοπική κοινωνία.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, που ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή, αναχώρησε εσπευσμένα για το Ηράκλειο, όπου ενημερώθηκε για τον θάνατό της.

Η 43χρονη, από τη Θεσσαλονίκη, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, κατέληξε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

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