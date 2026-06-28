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28.06.2026 12:10

Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

28.06.2026 12:10
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική από πυρκαγιά σε οκταώροφο ξενοδοχείο, στην οδό Δώρου, στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο με ιματισμό από πατίνι που φόρτιζε στο ισόγειο.

Πυροσβέστες ανέβηκαν στους ορόφους για να καθησυχάσουν τους ενοίκους, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν βγει στα μπαλκόνια.

Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη. Κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλατείας Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς η οδός Βερανζέρου από το ύψος της Πατησίων έως την Γ’ Σεπτεμβρίου.

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Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

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