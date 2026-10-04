Τέμπη: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» – Η αιχμηρή αντίδραση Πλακιά στην Καρυστιανού

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Νέος κύκλος αντιπαράθεσης γύρω από τα αίτια της πυρόσφαιρας που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη ανοίγει μετά την αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στην υδραζίνη. Η ίδια, κατά την πρόσφατη συνέντευξή της στο «Ενώπιος Ενωπίω», αναφέρθηκε στην ουσία ως ένα πιθανό ενδεχόμενο που, κατά την άποψή της, θα μπορούσε να σχετίζεται με όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση, προκαλώντας την αιχμηρή αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

Πλακιάς: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη»

Ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Χ, σχολιάζοντας με εμφανώς ειρωνικό τρόπο τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από το ξυλόλιο στην υδραζίνη.

«Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση σχολίασε ότι, σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται πλέον δημόσια, η υδραζίνη εμφανίζεται ως το εύφλεκτο υλικό που ενδεχομένως μετέφερε το τρένο, ενώ αναφέρθηκε και στο ξυλόλιο που είχε εντοπιστεί στο σημείο του δυστυχήματος και στις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις.

Ο Νίκος Πλακιάς ολοκλήρωσε την παρέμβασή του σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο, επισημαίνοντας ότι η υδραζίνη χρησιμοποιείται ως καύσιμο πυραύλων και προσθέτοντας ειρωνικά ότι «μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου».

Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στην ζωή μας η Υδραζινη .

Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο .

Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται… October 4, 2026

Τι είπε η Καρυστιανού για την πυρόσφαιρα

Η αντίδραση του Νίκου Πλακιά ήρθε μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», όπου η ίδια επανήλθε εκτενώς στο ζήτημα της πυρόσφαιρας.

Η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε τη θέση της ότι η σύγκρουση δύο ηλεκτρικών τρένων και τα έλαια σιλικόνης δεν επαρκούν, κατά την εκτίμησή της, για να εξηγήσουν την πυρόσφαιρα που ακολούθησε το δυστύχημα.

Στο πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε ευρήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και στο πείραμα Καρώνη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι από τους τρεις μετασχηματιστές των συρμών οι δύο παρέμειναν ακέραιοι, ενώ ο τρίτος, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνέντευξή της, εξακολουθούσε να περιέχει περίπου τα δύο τρίτα του υλικού του.

Η αναφορά στην υδραζίνη

Μέσα σε αυτή τη συζήτηση η Μαρία Καρυστιανού έκανε για πρώτη φορά αναφορά στην υδραζίνη, παρουσιάζοντάς την ως πιθανή ουσία που θα μπορούσε, κατά την ίδια, να εξεταστεί σε σχέση με την πυρόσφαιρα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ουσία που «έχει σχέση με την αεροπορία», χωρίς ωστόσο η αναφορά της να συνιστά εργαστηριακή διαπίστωση ότι υδραζίνη βρέθηκε στον χώρο του δυστυχήματος.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν αυτή που προκάλεσε την παρέμβαση του Νίκου Πλακιά και επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την προέλευση της πυρόσφαιρας στα Τέμπη.

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