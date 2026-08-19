Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο – Μεγάλη προσέλευση στα επείγοντα

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Έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο με δεκάδες ασθενείς να προσέρχονται καθημερινά στα επείγοντα του νοσοκομείου του νησιού.

Καθώς τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία 24ωρα στη Ρόδο, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε καθημερινή βάση, προσέρχεται μεγάλος αριθμός ασθενών (40 με 50 άτομα) με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Παράλληλα, στα ιδιωτικά ιατρεία οι ασθενείς με την ίδια νόσο αγγίζουν το 40% με 60% των συνολικών επισκέψεων.

Σημειώνεται ότι κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται στη Ρόδο περιστατικά γαστρεντερίτιδας, ωστόσο φέτος οι γιατροί διαπιστώνουν ότι είναι σημαντικά αυξημένα.

Μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κανένα περιστατικό.

Οι γιατροί συστήνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

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