Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Υπόθεση πολύ προσωπική» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Αλέξη Τσίπρα, που «έχτισε» την ΕΛ.Α.Σ. με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά, τις τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 2012 και 2026 και τον απογαλακτισμό από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον γρίφο των προσώπων, το «καθαρό μητρώο» των στελεχών και τη διπλή εξόρμηση στη ΔΕΘ, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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