Μπιλ Ράσμουσεν: Ο οραματιστής που άλλαξε το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο – Πρωτοπόρος της δορυφορικής τηλεόρασης ο συνιδρυτής του ESPN

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Ο Μπιλ Ράσμουσεν ξεκίνησε με στόχο να δημιουργήσει ένα τοπικό αθλητικό κανάλι στην πολιτεία του, το Κονέκτικατ. Αντ’ αυτού, άλλαξε το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο.

Ίδρυσε το ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) και αποχώρησε ένα χρόνο αργότερα. Ήταν αρκετός χρόνος για να αλλάξει για πάντα την τηλεόραση.

Όταν ρωτήθηκε για την κληρονομιά του παλιού του αφεντικού, ο Μπομπ Λέι, ο πρώτος μόνιμος παρουσιαστής του «Sports Center», ξεκίνησε με μια πολύ πρόσφατη είδηση για να περιγράψει τα τελευταία 47 χρόνια των αθλητικών μέσων ενημέρωσης. «Οι Λέικερς δεν θα άξιζαν 12 δισεκατομμύρια δολάρια αν δεν ήταν ο Μπιλ Ράσμουσεν», δήλωσε ο Λέι στο The Hollywood Reporter.

Ο Ράσμουσεν υπήρξε ο πρωτοπόρος του συστήματος μετάδοσης μέσω δορυφορικής τηλεόρασης, όταν ίδρυσε το ESPN το 1979.

Ήταν ο Ράσμουσεν και το ESPN που επικοινώνησαν στις ΗΠΑ τους Λέικερς και το περίφημο «Showtime» -τον γρήγορο και δυναμικό/επιθετικό τρόπο ανάπτυξης παιχνιδιού- της ομάδας, που επίσης γεννήθηκαν το ’79.

Το ESPN άρχισε να εκπέμπει στις 7 Σεπτεμβρίου 1979, και λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ήταν το πρώτο κανάλι ειδήσεων με διαρκή ενημέρωση και περιεχόμενο, εννέα μήνες πριν από το CNN. Ο Τεντ Τέρνερ ήταν ο «Καλωδιακός Καουμπόι», αλλά ο Μπιλ Ράσμουσεν έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο.

Το ESPN ξεκίνησε τη λειτουργία του με συνολική κάλυψη 1,4 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ. Το 2010, το καλωδιακό κανάλι έφτασε τα 111 εκατομμύρια.

Οι περιγραφές για τον οραματιστή Ράσμουσεν συγκλίνουν στην προσωποποίηση του αμερικανικού ονείρου. Ο Ράσμουσεν χρηματοδότησε τα πρώτα βήματα του ESPN με τις προσωπικές του πιστωτικές κάρτες – ευτυχώς, ήταν τόσο γοητευτικός που το ESPN πέρασε από τη Visa του ιδιοκτήτη του στα χρήματα από το πετρέλαιο, κυριολεκτικά.

Ο Λέι περιγράφει τον Ράσμουσεν ως «έναν ενθουσιώδη τύπο», έναν «θετικό στοχαστή» και έναν δεινό «έμπορο» που «κέρδιζε το κοινό». Η ιδέα του κέντρισε το ενδιαφέρον της Getty Oil· η προσωπικότητά του εξασφάλισε την κρίσιμη επένδυσή της.

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος θα επέστρεφε στις επιχειρηματικές του ρίζες, έζησε το αμερικανικό όνειρο όταν αυτό υπήρχε ακόμα. Θεωρείται δίκαιο το γεγονός ότι το 2010, ο μοναδικός ιστός στο τεράστιο συγκρότημα του ESPN στο Μπρίστολ του Κονέκτικατ, στον οποίο υψώνεται η αμερικανική σημαία, αφιερώθηκε στον ιδρυτή της εταιρείας, κάτι για το οποίο ήταν «τόσο μα τόσο περήφανος», όπως είπε ο Λέι.

Το ESPN σήμερα δεν μοιάζει και πολύ με το ESPN της εποχής του Ράσμουσεν. Σήμερα, η δορυφορική τηλεόραση σχεδόν δεν υπάρχει – ακόμα και η καλωδιακή θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Ωστόσο το αποτύπωμα του ιδρυτή του παγκοσμίου φήμης αθλητικού τηλεοπτικού δικτύου παραμένει έντονο. Με γλαφυρό τρόπο δίνει την καλύτερη περιγραφή ο Λέι για τον Ράσμουσεν, που ακόμα και μετά θάνατο «βάζει τα γυαλιά» σε κατ επίφαση influencers. «Η ιδέα του ήταν ένα βελανίδι, και τώρα το δάσος της αθλητικής κουλτούρας είναι το άνθος αυτού», είπε ο Λέι.

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