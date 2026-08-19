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19.08.2026 12:29

ΣΚΑΪ: Και επισήμως η Μίνα Καραμήτρου στο δημοσιογραφικό δυναμικό του Ομίλου

19.08.2026 12:29
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Από σήμερα αρχίζει η συνεργασία της δημοσιογράφου – με εξειδίκευση στο αστυνομικό ρεπορτάζ – Μίνας Καραμήτρου με τον ΣΚΑΪ.

«Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», σημειώνει ο ΣΚΑΪ στην επίσημη ανακοίνωση του.

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