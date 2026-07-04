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04.07.2026 18:47

Έλενα Παπαρίζου: «Έχε χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο ο Δανίκας» (Video)

04.07.2026 18:47
paparizou

Για τη συμμετοχή της στη Eurovision, την πρωτιά, αλλά και ένα περιστατικό που ακολούθησε τα σεξιστικά σχόλια που είχαν διατυπωθεί τότε εις βάρος της μίλησε η Έλενα Παπαρίζου στο «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περιέγραψε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού την έντονη αντίδραση του πατέρα της όταν άκουσε όσα ειπώθηκαν δημόσια, πριν από 21 χρόνια, από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Δανίκα.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι οι γονείς της ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για τη Σουηδία, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της Ελλάδας, όταν συνέβη το περιστατικό που ακόμη και σήμερα θυμάται.

«Θυμάμαι ότι οι γονείς μου ήταν να ταξιδέψουν για να πάνε στη Σουηδία στο σπίτι τους… Θυμάμαι τον πατέρα μου να είναι αραγμένος στον καναπέ στο σπίτι μου, στη Γλυφάδα, και ακούει αυτόν τον δημοσιογράφο να λέει: “Το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει, είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία”. Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Έχει χάρη γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δε λέγονται για κανέναν λόγο», αποκάλυψε.

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