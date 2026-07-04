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04.07.2026 13:05

Νόνη Δούνια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Ήταν μεγάλη τιμή να γίνω κουμπάρα, δεν το περίμενα» (Video)

04.07.2026 13:05
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Στην παρουσία της στον γάμο της Δανάης Μπάρκα και στην έκπληξη που της έκανε το ζευγάρι να γίνει κουμπάρα του, αναφέρθηκε η Νόνη Δούνια, εξηγώντας πως επρόκειτο για μία πρόταση που της έγινε την τελευταία στιγμή και αποτέλεσε μεγάλη τιμή, όπως είπε, για εκείνη.

Η πρώην βουλευτής και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον γάμο του ζευγαριού που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη Μεσσηνία.

Η Νόνη Δούνια ήταν μία από τις κουμπάρες της Δανάης Μπάρκα και του συζύγου της, Φάνη Μπότση, εξηγώντας πως ενημερώθηκε τελευταία στιγμή. Όπως είπε, έζησαν συγκινητικές στιγμές στο μυστήριο, ενώ πρόσθεσε πως πλέον η φιλία της με την ηθοποιό και παρουσιάστρια εξελίχθηκε και επίσημα σε οικογενειακή σχέση.

Όπως δήλωσε: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Αυθόρμητα όπως είναι και η ίδια η Δανάη. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να γίνω κουμπάρα. Δεν το περίμενα, ήταν μια έκπληξη. Με τη Δανάη η φιλία μας δεν γράφει πολλά χρόνια, αλλά είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που και επίσημα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε οικογένεια, γιατί στην καρδιά μου ήταν οικογένειά μου από την αρχή».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 04.07.2026 13:28
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Νόνη Δούνια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Ήταν μεγάλη τιμή να γίνω κουμπάρα, δεν το περίμενα» (Video)

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