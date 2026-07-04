Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή: Μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα (Video)

Για τη στάση της Δέσποινας Βανδή σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία Mad μίλησε ο Mente Fuerte «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Ο ράπερ αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για το περιστατικό που τον έκανε να την εκτιμήσει.

«Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα, δεν άλλαξε τίποτα, όμως μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκό παιδί. Κάναμε το βιντεοκλίπ και αγκαλιαστήκαμε», είπε για τη συνεργασία τους για το τραγούδι «Πανσέληνος».

«Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά. Είπε κάποιος κάτι για εμένα, ότι “δεν του δίνω το βραβείο” και του λέει “φύγε εσύ”».

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