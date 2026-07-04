Ιωάννα Τούνη: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα σχόλιο, με αφορμή την κριτική που συχνά δέχεται, έκανε η Ιωάννα Τούνη και αναφερόμενη στην αναγνώριση της αξίας της, εξέφρασε την άποψη ότι αυτή θα της αποδοθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφού φύγει από τη ζωή.
Η influencer δημοσίευσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίστηκε να ποζάρει στο Μπαλί, όπου ταξίδεψε πρόσφατα. Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε πως συχνά οι άνθρωποι σχολιάζουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους, και όταν πεθάνουν, τότε γίνεται αντιληπτή η αξία τους.
@j.touni Μετα θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες😅❤️@Bubblegun #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #viral ♬ Adam & Eve – Light & Noizy
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις» και πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφερόμενη στον εαυτό της: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες».
Διαβάστε επίσης:
Νόνη Δούνια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Ήταν μεγάλη τιμή να γίνω κουμπάρα, δεν το περίμενα» (Video)
Γάμος Τέιλορ Σουίφτ με Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Ποιοί διάσημοι έδωσαν το «παρών» ανάμεσα στους 1.000 καλεσμένους (Video)
Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή: Μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.