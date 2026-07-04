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04.07.2026 14:04

Ιωάννα Τούνη: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου» (Video)

04.07.2026 14:04
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Ένα σχόλιο, με αφορμή την κριτική που συχνά δέχεται, έκανε η Ιωάννα Τούνη και αναφερόμενη στην αναγνώριση της αξίας της, εξέφρασε την άποψη ότι αυτή θα της αποδοθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφού φύγει από τη ζωή.

Η influencer δημοσίευσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίστηκε να ποζάρει στο Μπαλί, όπου ταξίδεψε πρόσφατα. Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε πως συχνά οι άνθρωποι σχολιάζουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους, και όταν πεθάνουν, τότε γίνεται αντιληπτή η αξία τους.

@j.touni Μετα θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες😅❤️@Bubblegun #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #viral ♬ Adam & Eve – Light & Noizy

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις» και πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφερόμενη στον εαυτό της: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες».

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