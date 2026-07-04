«Το κτίριο προειδοποιούσε από μέρες»: 11 ψηφιακές ειδοποιήσεις κατέγραψε σύστημα συναγερμού της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Έντεκα ψηφιακές ειδοποιήσεις κίνησης και συναγερμού μέσα σε ένα μόλις λεπτό κατέγραψε σύστημα συναγερμού ενοίκου της πολυκατοικίας, στα Πετράλωνα, πριν αυτή μετατραπεί σε σωρό από μπάζα.

Όπως είπε η νεαρή γυναίκα στον ΑΝΤ1, που διατηρεί αποθήκη στο ισόγειο, «χαθήκαν όλα σε δευτερόλεπτα».

Το κτίριο «προειδοποιούσε από μέρες», καθώς ο πατέρας της Ρίας Τσάπα, που πήγε να πάρει τα εργαλεία του λίγο πριν αυτό καταρρεύσει, δεν μπορούσε να ανοίξει και να κλείσει την πόρτα της αποθήκης!

Αναπάντητα τα ερωτήματα

Στο μεταξύ, αναπάντητα παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, πέντε ημέρες μετά το πρωτοφανές περιστατικό που άφησε χωρίς στέγη επτά οικογένειες και προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των γειτονικών κτηρίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έρευνες των αρμόδιων κλιμακίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, με την πρόσβαση στα συντρίμμια να παραμένει απαγορευμένη για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η εκκένωση της διπλανής πολυκατοικίας, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για τη στατική της επάρκεια. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε παρακείμενο κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το σημείο της κατάρρευσης.

Ανησυχία και αβεβαιότητα

Οι ένοικοι των γύρω κτηρίων εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, καθώς παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας για το αν τα σπίτια τους είναι ασφαλή, εν αναμονή των επίσημων διαβεβαιώσεων των αρμόδιων αρχών.

Την ίδια ώρα, τα ειδικά συνεργεία συνεχίζουν τους τεχνικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας κατά την ανέγερση της πολυκατοικίας, αλλά και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη βιώσει σοβαρές συνέπειες, καθώς ξεσπιτώθηκαν αιφνιδίως και έχασαν το σύνολο των προσωπικών τους αντικειμένων, ενώ παραμένουν χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

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