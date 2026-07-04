Συναγερμός του 112 για φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτοδασική περιοχή στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξερά χόρτα και καλάμια, μέχρι στιγμής δεν απειλεί οικίες ή υποδομές.
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στο σημείο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
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