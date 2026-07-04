Θεσσαλονίκη: Στο «μικροσκόπιο» η διαδρομή των δραστών – «Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης» εκτιμά η Δημογλίδου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που κόστισαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

Οι αστυνομικοί αναζητούν γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, αλλά και σε κομμάτι μονωτικής ταινίας που εντοπίστηκε σε έναν από αυτούς. Την ίδια στιγμή, μαρτυρικές καταθέσεις και οπτικό υλικό ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των βομβιστών.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου, στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε προκλήθηκε πιθανότατα από το καύσιμο του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ταχύτατα στην πολυκατοικία, οδηγώντας στον θάνατο μίας γυναίκας και στον τραυματισμό κι άλλων ενοίκων.

«Κλειδί» η διαδρομή των δραστών

Την ίδια ώρα, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης αλλά και κεντρικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., επικεντρώνονται στη χαρτογράφηση της διαδρομής των δραστών.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν στις τρεις επιθέσεις που εξετάζονται και αν πρόκειται για την ίδια ομάδα δραστών στις τρεις περιπτώσεις.

Δημογλίδου: «Δεν πρόκειται για απλή ενέργεια»

Όπως επισήμανε η κα Δημογλίδου, η υπόθεση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Ακόμη και ένας μηχανισμός «απλής μορφής» μπορεί να προκαλέσει απώλεια ανθρώπινης ζωής, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, όπως συνέβη στην πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, τόνισε και σημείωσε πως δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.

Οι Αρχές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι η έρευνα θα αποδώσει καρπούς το επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι μέρος των πειστηρίων ενδέχεται να καταστράφηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική.

Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

191 δικογραφίες για ανάλογες επιθέσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών ή εκρηκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο 2024-2026, μόνο στην Αττική, έχουν καταγραφεί 191 δικογραφίες για ανάλογες επιθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 159 συλλήψεις. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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