«Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις»: Πώς σώθηκε η Αφροδίτη Νέστορα

Τις στιγμές της εμπρηστικής επίθεσης, που κόστισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε ένοικος της πολυκατοικίας.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές που έζησαν οι ένοικοι, τις εκρήξεις και τις προσπάθειες διάσωσης της κόρης του θύματος.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», ανέφερε.

«Έσπασαν πόρτες και τζάμια»

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τη νύχτα της εμπρηστικής επίθεσης, ο ένοικος ανέφερε ότι κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται.

«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.

Όπως περιέγραψε, οι καπνοί γέμισαν αμέσως το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.

«Μπήκε στο διαμέρισμά μας»

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά τους αναζητώντας διέξοδο.

«Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή γυναίκα είχε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.

«Δεν υπήρχαν προηγούμενες απειλές»

Αναφερόμενος στην περιοχή και στην πολυκατοικία, ο ένοικος της πολυκατοικίας τόνισε ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ στο παρελθόν απειλές ή άλλα περιστατικά που θα προμήνυαν μια τέτοια επίθεση.

«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.

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