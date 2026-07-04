Κατερίνη: Θρίλερ με σορό γυναίκας – Βρέθηκε στο σπίτι της με βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, μετά τον εντοπισμό σορού γυναίκας στο σπίτι της στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα, φέροντας βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πατημασιές μέσα σε ίχνη αίματος, αλλά και για ένα πανί με κηλίδες σε κοντινή απόσταση από τη σορό.

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