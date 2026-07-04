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04.07.2026 06:45

«Όταν σχολάω από τη δουλειά, τρέχω στο σπίτι για τη μητέρα μου» – Ο μαραθώνιος αγώνας συγγενών ατόμων με άνοια και η ανεπαρκής κρατική υποστήριξη (Video)

04.07.2026 06:45
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Ο συγγενής-φροντιστής ενός ανθρώπου με άνοια καλείται καθημερινά να δώσει μια μάχη που δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί όποιος δεν τη βιώνει ο ίδιος. Τη μάχη με τον χρόνο που παίρνει ύπουλα τον άνθρωπό σου από κοντά σου, τον άνθρωπο που γνώριζες, φτάνοντας στο σημείο όχι μόνο να μην σ᾽ αναγνωρίζει αυτός,  αλλά να μην τον αναγνωρίζεις κι εσύ ο ίδιος. Μέχρι να έρθει το αναπόδραστο τέλος αφήνοντας τα σημάδια του…

Η Μαρία Μπαζιώτη είναι μια εργαζόμενη γυναίκα της διπλανής πόρτας. Περιγράφει στο topontiki.gr τη ζωή της δίπλα στην κατάκοιτη και με άνοια μητέρα της. Μιλά για την εξάντληση, τις ευθύνες και τις θυσίες που συνοδεύουν τον ρόλο του φροντιστή. Για την καθημερινότητα που είναι ένας συνεχής αγώνας ανάμεσα στην εργασία και στη φροντίδα της μητέρας της.

Το οικονομικό βάρος είναι δυσβάσταχτο, καθώς οι ανάγκες ενός ασθενή με άνοια είναι μεγάλες και η κρατική στήριξη ανεπαρκής. Καλείται να καλύψει σχεδόν μόνη, το μεγαλύτερο μέρος της απαιτητικής φροντίδας. Τα έξοδα για νοσηλευτική υποστήριξη, αναλώσιμα, φάρμακα και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες, επιβαρύνουν κάθε μήνα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αναγκάζοντάς την να κάνει προσωπικές και οικονομικές θυσίες για να εξασφαλίσει αξιοπρεπή φροντίδα στον άνθρωπό της.

Για τη Μαρία Μπαζιώτη, όπως και για κάθε φροντιστή, η προσωπική ζωή συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα. Ο χρόνος για ξεκούραση, κοινωνικές σχέσεις ή προσωπικά όνειρα περιορίζεται δραματικά, καθώς η φροντίδα γίνεται μια αποστολή χωρίς ωράριο και χωρίς διαλείμματα. Η ιστορία της φωτίζει την αθέατη πραγματικότητα χιλιάδων οικογενειακών φροντιστών που ζητούν όχι οίκτο, αλλά ουσιαστική στήριξη και αναγνώριση.

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