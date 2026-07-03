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03.07.2026 15:18

Στο Αυτόφωρο ο 29χρονος οδηγός που προσέκρουσε με γερανοφόρο όχημα στη γέφυρα Πανοράματος

03.07.2026 15:18
Αtyxima thessaloniki

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη το προηγούμενο 24ωρο στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υπό κατασκευής γέφυρας Πανοράματος, στα έργα του Flyover.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, απομακρύνθηκε μετά το συμβάν από το σημείο και εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά, στην περιοχή της Πυλαίας.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να πέσουν τα δοκάρια στο οδόστρωμα και να προκληθούν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα. Από το τροχαίο προκλήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθώς η Τροχαία έκλεισε τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο σημείο μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά και τα αυτοκίνητα από το οδόστρωμα.

Προανακριτικά, ο ίδιος (οδηγός σε εταιρεία) αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι σταμάτησε στο σημείο όπου εντοπίστηκε για να ενημερώσει τηλεφωνικά για το συμβάν.

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