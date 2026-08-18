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18.08.2026 08:19

Η Μόσχα στόχος 620 ουκρανικών drones τη νύχτα

18.08.2026 08:19
mosxa_drone
φωτογραφία αρχείου

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Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε το πρωί ότι τουλάχιστον 620 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Ρωσίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ενώ ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram για τις καταρρίψεις των drones, συνολικά 620 από χθες βράδυ ως τις 05:00, ανάμεσά τους 180 μέσα στην περιφέρεια.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, ο Αντρέι Βαραμπιόφ, έκανε λόγο από πλευράς του για τρεις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 10 ετών, και πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

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