Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή» – Πόζαραν με μετρητά, λίρες και ρολόγια (photos)

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Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν επτά μέλη της, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι «τηλεφωνητές». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατ. ευρώ.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους:
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων. Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.
Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.
Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από τα social media των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία επιδείκνυαν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους.
Σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους, οι κατηγορούμενοι φαίνονται να ποζάρουν με στοίβες μετρητών, χρυσές λίρες και με πανάκριβα ρολόγια.
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