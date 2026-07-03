Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή» – Πόζαραν με μετρητά, λίρες και ρολόγια (photos)

Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν επτά μέλη της, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι «τηλεφωνητές». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατ. ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης

Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους:

πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους,

παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές,

επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας,

έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους και

μετέβαιναν άμεσα στις οικίες, απ’ όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενοι ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων. Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-13- κινητά τηλέφωνα,

-3- πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας,

-13- αποκομμένα φύλλα ονομαστικού τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών, στα οποία είχαν γίνει σκόπιμες επισημάνσεις,

-2- χρυσά βραχιόλια, -4- μενταγιόν, -1- χρυσή αλυσίδα και

αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.

Οι φωτογραφίες με τα μετρητά, τις λίρες και τα ρολόγια

Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από τα social media των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία επιδείκνυαν τον πολυτελή τρόπο ζωής τους.

Σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους, οι κατηγορούμενοι φαίνονται να ποζάρουν με στοίβες μετρητών, χρυσές λίρες και με πανάκριβα ρολόγια.

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