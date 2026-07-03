Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Μουζάκι Καρδίτσας

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια, στο Μουζάκι Καρδίτσας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, καίει μέσα σε πυκνή δασική έκταση, σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και κυρίως των υδροφόρων οχημάτων.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.
Εξαιτίας της δυσκολίας του σημείου, από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνόνται.
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