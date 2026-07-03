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03.07.2026 13:31

Ρόδος: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο – Παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ

03.07.2026 13:31
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φωτογραφία αρχείου

Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του, μετά από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Ο 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.

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