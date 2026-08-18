Περού: Νεκρός εντυπωσιακός βόας που σκαρφάλωσε σε κολόνα – Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια (video)

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Με τη ζωή του «πλήρωσε» ένας τεράστιος βόας στο Περού την προσπάθειά του να κυνηγήσει περιστέρια, καθώς όταν ανέβηκε σε κολόνα ηλεκτρικού ρεύματος σε δασική περιοχή και υπέστη ηλεκτροπληξία.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν έκπληκτοι τη σκηνή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φίδι είχε σκαρφαλώσει στην κολόνα, προσπαθώντας να πλησιάσει τα περιστέρια που βρίσκονταν στην περιοχή. Στη συνέχεια κινήθηκε πάνω στα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου, μέχρι που ήρθε σε επαφή με τμήμα που βρισκόταν υπό τάση.

Η επαφή προκάλεσε ισχυρή ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα ο βόας να παραμείνει νεκρός πάνω στην κολόνα.

Το συμβάν αναδεικνύει, παράλληλα, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άγρια ζώα όταν κινούνται σε κατοικημένες περιοχές και έρχονται σε επαφή με υποδομές του ηλεκτρικού δικτύου.

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