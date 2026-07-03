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03.07.2026 15:23

Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ

03.07.2026 15:23
efet-hacked

Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, καθώς τις τελευταίες ώρες δεν εμφανίζεται το κανονικό περιεχόμενό της.

Όσοι επιχειρούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων βλέπουν το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», συνοδευόμενο από εικονίδιο νεκροκεφαλής.

Πρόκειται για ένδειξη web defacement, δηλαδή μιας μορφής κυβερνοεπίθεσης κατά την οποία οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα.

Έως αυτή την ώρα, ο ΕΦΕΤ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση που να ξεκαθαρίζει αν το περιστατικό αφορά αποκλειστικά στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν έχουν επηρεαστεί και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.

Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα: Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;

Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την “Ελλάδα 2.0” που έταζε στους πολίτες το 2019».

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