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03.07.2026 15:41

191 δικογραφίες και 151 συλλήψεις για εμπρηστικές επιθέσεις στην Αττική

03.07.2026 15:41
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φωτογραφία αρχείου

Η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπρηστικών επιθέσεων» επισημαίνοντας ότι κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο.

Παράλληλα, παραθέτει στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ταυτοποίηση και η παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της και ιδίως των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπρηστικών επιθέσεων και λοιπών συναφών αξιόποινων πράξεων, αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία κάθε νέας υπόθεσης όσο και τη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο.

Η αποτελεσματικότητα της δράσης των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν -78- δικογραφίες το 2024, -72- το 2025 και ήδη -41- κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο (2024-2026) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.

Κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 16:51
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