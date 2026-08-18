NASA: Διαστημικός… περίπατος 6,5 ωρών σήμερα για δύο αστροναύτες για… αντικατάσταση κεραίας

Takeaways by to pontiki AI Οι αστροναύτες Anil Menon της NASA και Sophie Adenot της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος θα πραγματοποιήσουν σήμερα διαστημικό περίπατο διάρκειας 6,5 ωρών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Κύριος στόχος της αποστολής είναι η αντικατάσταση μιας κεραίας επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας που μεταδίδει δεδομένα μεταξύ του σταθμού και του Κέντρου Ελέγχου στο Χιούστον.

Οι δύο αστροναύτες θα αποσυνδέσουν την παλιά κεραία από το τμήμα Z1 και θα εγκαταστήσουν μια εφεδρική μονάδα, ολοκληρώνοντας τις απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις και ελέγχους.

Την επιχείρηση θα υποστηρίξουν από το εσωτερικό του σταθμού οι αστροναύτες Jessica Meir και Jack Hathaway, χειριζόμενοι τον ρομποτικό βραχίονα Canadarm2.

Η Sophie Adenot προετοιμάστηκε για την πρώτη της διαστημική έξοδο μέσω εντατικής υποβρύχιας εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται να γίνει η πρώτη Γαλλίδα αστροναύτης που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο.

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Η NASA και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ετοιμάζονται για μια πολύωρη επιχείρηση έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με επίκεντρο την αντικατάσταση κρίσιμου εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ο αστροναύτης της NASA Anil Menon και η αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) Sophie Adenot πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, διαστημικό περίπατο διάρκειας περίπου 6,5 ωρών έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η διαστημική έξοδος, γνωστή ως U.S. Spacewalk 97, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει περίπου στις 15:35 ώρα Ελλάδας και βασικός στόχος της είναι η αντικατάσταση κεραίας επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας.

Tomorrow, two astronauts will be going on a spacewalk!



Beginning at about 8:35am ET (1235 UTC), astronauts @Astro_Anil and @Soph_Astro will step outside the @Space_Station to replace a communications antenna. Tune in at 7am ET (1100 UTC): https://t.co/eAZp1LtgDB pic.twitter.com/Vw7Dm387PA — NASA (@NASA) August 17, 2026

Η αντικατάσταση της κεραίας

Οι δύο αστροναύτες θα αντικαταστήσουν μία από τις κεραίες επικοινωνίας Διαστήματος-Γης (Space-to-Ground), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και του Κέντρου Ελέγχου της NASA στο Χιούστον.

Η παλιά κεραία βρίσκεται στο τμήμα Z1 του σταθμού. Οι Menon και Adenot θα πρέπει να την αποσυνδέσουν και να εγκαταστήσουν στη θέση της μια εφεδρική μονάδα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο εξωτερικό του ISS.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες:

ηλεκτρικές συνδέσεις,

συνδέσεις μετάδοσης δεδομένων,

τελικούς ελέγχους του νέου εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια μέρους της επιχείρησης, ο Menon θα μετακινείται με τη βοήθεια του ρομποτικού βραχίονα Canadarm2, ενώ η Adenot θα εργάζεται ασφαλισμένη στην εξωτερική δομή του σταθμού.

Από το εσωτερικό του ISS, οι αστροναύτες Jessica Meir και Jack Hathaway θα υποστηρίζουν την επιχείρηση και τον χειρισμό του ρομποτικού βραχίονα.

Πολύωρη προετοιμασία για εργασία στο κενό

Για τη συμμετοχή της στη διαστημική έξοδο, η Sophie Adenot έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 ώρες υποβρύχιας εκπαίδευσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον.

Η εκπαίδευση στο νερό χρησιμοποιείται για την προσομοίωση των συνθηκών μικροβαρύτητας και των κινήσεων που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εργασιών έξω από έναν διαστημικό σταθμό.

Η σημερινή έξοδος θα είναι η πρώτη διαστημική έξοδος της Adenot και η δεύτερη για τον Menon.

Παράλληλα, η Adenot αναμένεται να γίνει η πρώτη Γαλλίδα αστροναύτης που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο, καθώς και η πέμπτη αστροναύτης από τη Γαλλία που συμμετέχει σε δραστηριότητα εκτός διαστημικού σκάφους.

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