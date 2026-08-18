NASA: Διαστημικός… περίπατος 6,5 ωρών σήμερα για δύο αστροναύτες για… αντικατάσταση κεραίας

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Η NASA και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ετοιμάζονται για μια πολύωρη επιχείρηση έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με επίκεντρο την αντικατάσταση κρίσιμου εξοπλισμού επικοινωνιών.
Ο αστροναύτης της NASA Anil Menon και η αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) Sophie Adenot πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, διαστημικό περίπατο διάρκειας περίπου 6,5 ωρών έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).
Η διαστημική έξοδος, γνωστή ως U.S. Spacewalk 97, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει περίπου στις 15:35 ώρα Ελλάδας και βασικός στόχος της είναι η αντικατάσταση κεραίας επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας.
Tomorrow, two astronauts will be going on a spacewalk!— NASA (@NASA) August 17, 2026
Beginning at about 8:35am ET (1235 UTC), astronauts @Astro_Anil and @Soph_Astro will step outside the @Space_Station to replace a communications antenna. Tune in at 7am ET (1100 UTC): https://t.co/eAZp1LtgDB pic.twitter.com/Vw7Dm387PA
Οι δύο αστροναύτες θα αντικαταστήσουν μία από τις κεραίες επικοινωνίας Διαστήματος-Γης (Space-to-Ground), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και του Κέντρου Ελέγχου της NASA στο Χιούστον.
Η παλιά κεραία βρίσκεται στο τμήμα Z1 του σταθμού. Οι Menon και Adenot θα πρέπει να την αποσυνδέσουν και να εγκαταστήσουν στη θέση της μια εφεδρική μονάδα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο εξωτερικό του ISS.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες:
Κατά τη διάρκεια μέρους της επιχείρησης, ο Menon θα μετακινείται με τη βοήθεια του ρομποτικού βραχίονα Canadarm2, ενώ η Adenot θα εργάζεται ασφαλισμένη στην εξωτερική δομή του σταθμού.
Από το εσωτερικό του ISS, οι αστροναύτες Jessica Meir και Jack Hathaway θα υποστηρίζουν την επιχείρηση και τον χειρισμό του ρομποτικού βραχίονα.
Για τη συμμετοχή της στη διαστημική έξοδο, η Sophie Adenot έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 ώρες υποβρύχιας εκπαίδευσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον.
Η εκπαίδευση στο νερό χρησιμοποιείται για την προσομοίωση των συνθηκών μικροβαρύτητας και των κινήσεων που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εργασιών έξω από έναν διαστημικό σταθμό.
Η σημερινή έξοδος θα είναι η πρώτη διαστημική έξοδος της Adenot και η δεύτερη για τον Menon.
Παράλληλα, η Adenot αναμένεται να γίνει η πρώτη Γαλλίδα αστροναύτης που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο, καθώς και η πέμπτη αστροναύτης από τη Γαλλία που συμμετέχει σε δραστηριότητα εκτός διαστημικού σκάφους.
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