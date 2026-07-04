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04.07.2026 11:10

Σοκ στον Υμηττό: Βρέθηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από εκκλησία

04.07.2026 11:10
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φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις Αρχές, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δέντρο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στο Φραγκομονάστηρο Υμηττού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 07:15, με τις Αρχές να ενημερώνονται άμεσα για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.

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