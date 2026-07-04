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04.07.2026 10:37

Η αμέλεια παραμένει η Νο1 αιτία και των φετινών πυρκαγιών – Νέες συλλήψεις για φωτιές σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία

04.07.2026 10:37
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Σε τέσσερις συλλήψεις για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην Ασίνη Αργολίδας συνελήφθη 40χρονος ημεδαπός, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:52 στο Ι.Χ.Φ. όχημά του επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.

Στην Καλαμίτσα Καβάλας συνελήφθη 60χρονη αλλοδαπή, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10:46 στο όχημά της επεκτάθηκε επίσης σε δασική έκταση.

Στο Σπαθοβούνι Κορινθίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 48 και 59 ετών, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16:22. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης.

Και οι τέσσερις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι σχετικές προανακρίσεις συνεχίζονται από τα αρμόδια Α.Κ.Α.Ε.Ε.

Μόλις 13 συλλήψεις, το 2026, για εμπρησμούς από πρόθεση

Από την αρχή του έτους έως και τις 3 Ιουλίου 2026, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν επιβάλει 513 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ και έχουν προχωρήσει σε 155 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 142 (91,61%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,39%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και παρεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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