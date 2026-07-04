Παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Τα σημάδια που αγνοήθηκαν

Ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των γειτονικών κτιρίων εξακολουθούν να ζουν με την αγωνία της επόμενης ημέρας. Όλοι οι ένοικοι της όμορης πολυκατοικίας έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα διαμερίσματά τους.

Για τους ανθρώπους που επλήγησαν, οι ώρες κυλούν με έντονη ανησυχία, καθώς περιμένουν να απομακρυνθούν οι προστατευτικές λαμαρίνες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα συντρίμμια. Όπως περιγράφουν, κάτω από αυτά βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα, σημαντικά έγγραφα και αναμνήσεις μιας ζωής.

Στο μεταξύ, συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των μπάζων από τη γειτονική πολυκατοικία. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις για τη στατικότητά της εμφανίζονται καθησυχαστικές, δεν έχει ακόμη ληφθεί η τελική απόφαση για το αν οι ένοικοι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Οι πληγέντες παρέλαβαν επίσης την πρώτη βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης, μια σημαντική στήριξη για τις άμεσες ανάγκες τους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια περιουσιών και προσωπικών κειμηλίων.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κατά πόσο είχαν υπάρξει προειδοποιητικές ενδείξεις πριν από την κατάρρευση. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο ΕΡΤNews ότι είχαν επισημάνει εγκαίρως πως πόρτα του κτιρίου παρουσίαζε παραμόρφωση και δεν έκλεινε σωστά.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η εικόνα αυτή αποδόθηκε στις επιπτώσεις του σεισμού της Εύβοιας, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε σε εφησυχασμό. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, η οποία καλείται να διαπιστώσει αν υπήρξαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν έγκαιρα και αν η κατάρρευση θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

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