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03.07.2026 16:58

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

03.07.2026 16:58
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Λίγο μετά τις 17:00 οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ. Στο σημείο έχει μεταβεί η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (Drone) για την επίβλεψη και τον συντονισμό της επιχείρησης. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

 Στις 17:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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