Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο – Κατηγορία κινδύνου 4 για Αττική, Εύβοια και μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) προβλέπεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και οι Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος, Χίος και Ικαρία.

Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για περιοχές των Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Για την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Υψηλός).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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