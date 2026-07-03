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03.07.2026 16:23

Φωτιά στην Αχαρνών κοντά σε σπίτια: Μάχη της πυροσβεστικής να μην πάρει διαστάσεις

03.07.2026 16:23
pyrosvestiki
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή 40 Μάρτυρες στον δήμο Αχαρνών.

Για την κατάσβεσή της έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχει κινητοποιηθεί και πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.

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