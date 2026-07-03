Φωτιά στην Αχαρνών κοντά σε σπίτια: Μάχη της πυροσβεστικής να μην πάρει διαστάσεις

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή 40 Μάρτυρες στον δήμο Αχαρνών.
Για την κατάσβεσή της έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχει κινητοποιηθεί και πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.
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