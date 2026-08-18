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18.08.2026 06:55

Ρωσία προς Βρετανία: «Θα λογοδοτήσετε» για τα βρετανικά drones που πλήττουν στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια

18.08.2026 06:55
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Νέα προειδοποίηση προς τη Βρετανία απηύθυνε η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία για πλήγματα σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.

Η Μόσχα χαρακτηρίζει το Λονδίνο «συνεργό και συναυτουργό» των επιθέσεων και προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη στρατιωτική του εμπλοκή.

«Όσο βαθύτερη η εμπλοκή, τόσο υψηλότερο το τίμημα»

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Βρετανία θα «λογοδοτήσει» για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία.

Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα των Sunday Times, σύμφωνα με το οποίο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα βρετανικής κατασκευής, τα οποία έχουν διατεθεί στο Κίεβο, χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας.

Στην ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία υποστήριξε ότι η Βρετανία είναι κατά συνέπεια «συνεργός και συναυτουργός» των πληγμάτων, κατηγορώντας την παράλληλα ότι «επιλέγει εσκεμμένα κλιμάκωση» του πολέμου.

«Οι ενέργειες του Λονδίνου οδηγούν αναπόφευκτα σε συνέπειες, για τις οποίες θα πρέπει να λογοδοτήσει. Όσο πιο βαθιά είναι η ανάμιξή της στον πόλεμο κι όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή της στον τρομοκρατικό μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα», ανέφερε η ρωσική πλευρά.

Βρετανικά drones σε επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, μία από τις δύο εταιρείες που κατασκευάζουν τα συγκεκριμένα drones είναι θυγατρική της BAE Systems.

Η δεύτερη εταιρεία δεν κατονομάζεται, όπως αναφέρεται, «για λόγους ασφαλείας».

Τα μη επανδρωμένα συστήματα φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας ουκρανικών πληγμάτων εναντίον στόχων βαθιά στη ρωσική επικράτεια, με επίκεντρο στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Λονδίνο: «Παραμένουμε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την Ουκρανία»

Η βρετανική κυβέρνηση απέρριψε ουσιαστικά τις ρωσικές προειδοποιήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχίσει να προμηθεύει το Κίεβο με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει «αποφασισμένη να προμηθεύει τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη η Ουκρανία για να αμυνθεί εναντίον της παράνομης εισβολής» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμιά αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχτεί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, εναντίον της Βρετανίας και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Στα 25 δισ. λίρες η βρετανική στήριξη προς το Κίεβο

Η Βρετανία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Μέχρι σήμερα έχει διαθέσει περίπου 25 δισ. λίρες, δηλαδή περίπου 29 δισ. ευρώ, προς την Ουκρανία.

Από αυτά, περίπου 16 δισ. λίρες αφορούν στρατιωτική βοήθεια.

Κλιμακώνονται τα πλήγματα και από τις δύο πλευρές

Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιδρομές τους σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, ιδιαίτερα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η αναχαίτισή τους θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη περισσότερο λόγω των ελλείψεων πυρομαχικών για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που διαθέτει η Ουκρανία.

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