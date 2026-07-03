Χαλάνδρι: «Πήραν βότκα με πλαστό δίπλωμα, υπήρχαν πολλά μπουκάλια στο δωμάτιο», λέει εργαζόμενη του ξενοδοχείου για την πτώση του 17χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την πτώση του 17χρονου Βρετανού από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Παρασκευής, 3/7.

Ο ανήλικος, που τραυματίστηκε βαρύτατα από την πτώση, νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος και ο φίλος του είχαν προμηθευτεί αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης.

Μιλώντας στο newsit.gr, εργαζόμενη του ξενοδοχείου περιέγραψε ότι οι δύο ανήλικοι επιχείρησαν αρχικά να αγοράσουν αλκοόλ από περίπτερο της περιοχής, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς δεν τους εξυπηρέτησαν λόγω ηλικίας. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, χρησιμοποίησαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης για να αγοράσουν ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ.

«Τα παιδιά ήταν “λιώμα”»

«Αυτός που έπεσε είναι ο γιος της οικογένειας. Οι γονείς του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και βρίσκονται στο νοσοκομείο. Από τις 5:00 το πρωί είναι εκεί. Εγώ δούλευα από τις 8:00, αλλά σήμερα ήρθα κι εγώ νωρίτερα. Από όσα μάθαμε, στο δωμάτιο υπήρχαν ποτά. Τα παιδιά ήταν “λιώμα”, το άλλο παιδί δεν ήξεραν σε ποιον κόσμο βρίσκονταν, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Δεν είπε πώς ακριβώς έπεσε ο φίλος του», είπε αρχικά η εργαζόμενη του ξενοδοχείου.

«Εμείς υποθέτουμε ότι ίσως βγήκε στο μπαλκόνι για να πάρει αέρα ή κάτι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Ο φίλος του ήταν τόσο μεθυσμένος που κοιμόταν στο κρεβάτι και δεν είχε καταλάβει ούτε το περιστατικό. Δεν τον είδε ο φίλος του να πέφτει. Τον είδαν άνθρωποι από τα δωμάτια που βρίσκονται από κάτω. Επίσης, έχουμε κάμερες παντού και το περιστατικό φάνηκε από τη ρεσεψιόν», συνέχισε.

«Είχαν έρθει την προηγούμενη μέρα και είχαν μείνει μόνο ένα βράδυ. Ο νεαρός είπε ότι στην αρχή είχαν πάει σε περίπτερο να πάρουν αλκοόλ και δεν τους έδωσαν γιατί ήταν ανήλικοι, μετά σκέφτηκαν να φτιάξουν την πλαστή άδεια οδήγησης και έτσι την έδειξαν στο μίνι μάρκετ και κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ. Πού βρήκαν την πλαστή άδεια δεν ξέρω. Ήπιαν το μπουκάλι με τη βότκα, ενώ άκουσα και από γείτονες ότι είχαν και μπύρες. Φαίνεται ότι έγιναν λιώμα και μετά συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό», σημείωσε η ίδια.

«Εμείς δεν μπήκαμε στο δωμάτιο, γιατί δεν μας άφησαν, αλλά από το λίγο που είδα από την πόρτα, υπήρχαν πολλά μπουκάλια και γενικά το δωμάτιο ήταν ανακατεμένο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε όταν ανέβηκαν από τη ρεσεψιόν, ούτε αν ο φίλος του κατάλαβε τι είχε συμβεί. Οι γονείς δεν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Είναι συνεχώς στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί τους», κατέληξε η εργαζόμενη του ξενοδοχείου.

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