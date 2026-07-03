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Βουτιά από μπαλκόνι ξενοδοχείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ατύχημα, έκανε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας.
Ο ανήλικος ήταν σε μπαλκόνι 1ου ορόφου σε ξενοδοχείο επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό.
Η πτώση του φαίνεται να ανακόπηκε κάπου, όμως, έχει πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται.
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