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03.07.2026 08:11

Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Έχει πολλαπλά τραύματα

03.07.2026 08:11
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Βουτιά από μπαλκόνι ξενοδοχείου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ατύχημα, έκανε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας.

Ο ανήλικος ήταν σε μπαλκόνι 1ου ορόφου σε ξενοδοχείο επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό.

Η πτώση του φαίνεται να ανακόπηκε κάπου, όμως, έχει πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:33
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