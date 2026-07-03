Καιρός: Η αστάθεια καλά κρατεί – Τα 37άρια δίνουν τη θέση τους σε μπόρες, καταιγίδες και μελτέμια ενώ η συνέχεια μας αποζημιώνει!

Φίλες και φίλοι, μέχρι στιγμής ζούμε ένα απολύτως τυπικό ελληνικό καλοκαίρι, χωρίς ακρότητες, και το καλύτερο νέο είναι ότι η σχετική ζέστη αυτών των ημερών δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ ακόμα. Πολύ σύντομα θα περιοριστεί σε εντελώς τοπικό επίπεδο, προτού τα μελτέμια αναλάβουν δυναμικά δράση το Σαββατοκύριακο για να μας δροσίσουν κάπως.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα δώσουν κάποια ψιλόβροχα στα ηπειρωτικά, αλλά και κάποιες μπόρες και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Αντίθετα, στα παράκτια και στα νησιά μας ο καιρός θα κρατήσει τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα και θα παραμείνει αίθριος. Όσο περνάει η μέρα, το σκηνικό θα βελτιώνεται παντού, για να καταλήξουμε το βράδυ σε μια υπέροχη ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4-5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη μας θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33-35 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ θα αγγίξει τους 36-37 βαθμούς τοπικά στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στα παράκτια και στα νησιά μας, πάντως, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι σαφώς χαμηλότερη και πιο υποφερτή.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μπόλικη ηλιοφάνεια. Δεν θα λείψουν, ωστόσο, λίγες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες ενδέχεται να φέρουν πιθανές ψιχάλες στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί εξασθενημένοι και αργότερα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα δεν θα ξεπεράσει τους 30-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, με τον αίθριο καιρό να κυριαρχεί αρχικά. Τις θερμές ώρες, όμως, τα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους και εκεί, δίνοντας μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 3-4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο μας χαλάει για λίγο τα σχέδια – Πού θα βρέξει

Το Σάββατο, ο καιρός φαίνεται πως θα μας τα χαλάσει λίγο αν σχεδιάζαμε μεσημεριανές βουτιές. Η συννεφιά θα είναι πυκνή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, και σταδιακά θα επεκταθεί στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Πελοπόννησο και το Ιόνιο. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ευτυχώς, από το απόγευμα ο καιρός θα μαλακώσει και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο ο καιρός θα είναι καλύτερος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγουν μπόρες και σύντομες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά. Αντίθετα, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα απολαύσουν καθαρό, ηλιόλουστο καιρό.

Οι βοριάδες θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη θα φτάνουν τα 6, και από το απόγευμα στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει, κυρίως στα ηπειρωτικά, δείχνοντας 34 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή μας αποζημιώνει!

Η συνέχεια, πάντως, θα μας αποζημιώσει και με το παραπάνω! Την Κυριακή ο ήλιος επιστρέφει σχεδόν παντού. Μόνο νωρίς το πρωί ίσως επιμείνουν κάποιες ψιχάλες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, και το μεσημεράκι στη δυτική Πελοπόννησο, αλλά γρήγορα ο καιρός θα καθαρίσει.

Το μεγάλο μπαμ θα γίνει με τους βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν σημαντικά και στο Αιγαίο θα πιάσουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ! Αυτό το γερό μελτέμι θα λειτουργήσει σαν φυσικό κλιματιστικό, ρίχνοντας τη θερμοκρασία σε άκρως ευχάριστα επίπεδα, αφού πουθενά στη χώρα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Όπως και να έχει, ο Ιούλιος είναι εδώ και το μυαλό μας τρέχει ήδη στις άδειες και τις διακοπές μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και να προσέχετε!

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