Φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τρία πρόσωπα στο στόχαστρο – Οι κινήσεις των δραστών, η μεθοδολογία τους και τα ευρήματα

Σε αγώνα δρόμου έχει αποδυθεί η Αντιτρομοκρατική για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, αλλά και των άλλων επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματικοί πηγαίνουν πόρτα πόρτα τόσο για την συλλογή βιντεοληπτικού υλικού αλλά και μαρτυριών ώστε να αξιοποιήσει κάθε στοιχείο που θα συμβάλλει στον εντοπισμό των δραστών.

Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για εξέταση, ηΑντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν στοχοποιήσει για την εμπλοκή στις επιθέσεις τρία άτομα, που κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες.

Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους, καθώς είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

«Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί,» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έγινε μια τρομοκρατική ενέργεια. Είναι εγκληματίες τι να πω… είναι εγκληματίες. Πρέπει να βρεθούν και να δικαστούν. Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι είναι δολοφόνος γιατί το γκαζάκι είναι σαν βόμβα… σαν σφαίρα», ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι στην υπόθεση έχουν εμπλακεί τουλάχιστον τρία άτομα και ότι οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις έχουν την ίδια μορφή. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτούργησε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.

Τα ευρήματα των αρχών

Την ίδια ώρα, αχτίδα αισιοδοξίας για τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής αποτελούν τα μέχρι τώρα ευρήματα από τις εντατικές έρευνες.

Όπως μετέδωσε το OPEN, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής με τη βοήθεια καμερών ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων εντόπισαν το ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποιήσαν οι δράστες.

Πρόκειται για δίκυκλο μικρού κυβισμού, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας, με τις Αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν την πινακίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα αυτό που θα εξεταστεί είναι αν το ίδιο μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο πιθανής κατόπτευσης και προετοιμασίας της επίθεσης στους τρεις στόχους.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και άλλα δίκυκλα που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στο συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των Αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια.

Το υπόλειμμα από τη μονωτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε στα τρία κτίρια δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο, των Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη.

Οι Αρχές ελπίζουν ότι στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων, για αυτό και εστάλη στα εργαστήρια για ανάλυση.

Βίντεο με τους δύο δραστες στα χέρια των αρχών

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες – τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπρηστικό μπαράζ.

Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ταυτοποιηθεί με βάσει κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορεί να λεχθεί εάν πρόκειται για τακτικισμό ή όχι.

Περίπου 30 ατομα στο μικροσκόπιο των αρχών

Από τα πολλά βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει περίπου 30 άτομα που εκτιμάται ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, εκτιμούν πως οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα, ώστε να «χτυπήσουν» τους στόχους τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι Αρχές, αλλά και για να είναι ευέλικτοι ως προς τον τρόπο διαφυγής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί, οι τρεις εμπρηστικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν μεταξύ 4:18 και 4:35 τα ξημερώματα, δηλαδή μέσα σε 17 λεπτά.

Στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγεται και αξιολογείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου σημειώθηκαν -σε διάστημα 17 λεπτών- οι τρεις επιθέσεις.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον έναν επιβάτη των μοτοσικλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους «υποστηρικτικά».



Επιπλέον, εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους.

Την ίδια ώρα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που συνέλεξαν άντρες των ΤΕΕΜ από τα σημεία των επιθέσεων.

Οι αξιωματικοί ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις για το αν οι μηχανισμοί παραπέμπουν σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση -παλαιά ή νεοεμφανιζόμενη- αλλά και αν υπάρχει γενετικό υλικό ή κάποιο αποτύπωμα των δραστών που θα τους οδηγήσει στην ταυτοποίηση τους.

Στο μικροσκόπιο και οι αντιεξουσιαστές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο αντιεξουσιαστικός χώρος της Θεσσαλονίκης καθώς επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν.

Παράλληλα, έχει σταλείαίτημα της ΕΛΑΣ για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να εντοπιστούν τυχόν επικοινωνίες των δραστών πριν ή μετά τις επιθέσεις.

Οι αρχές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν εστιάσει σε έναν κύκλο περίπου 20 προσώπων. Σημειώνεται πως η αστυνομία δεν ψάχνει μόνο τους τρεις δράστες των επιθέσεων, οι οποίοι εκτιμάται πως είναι νεαρής ηλικίας και γνωστοί στην Κρατική Ασφάλεια, αλλά αναζητά και τους «στρατολογητές» τους.

Πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ως στόχο να «ανανεώνουν» διαρκώς τις «ομάδες κρούσης», δηλαδή τα νεαρής ηλικίας άτομα που είναι σε θέση να προχωρούν σε καταδρομικές επιθέσεις με γκαζάκια και βόμβες μολότοφ. Από τα 20 άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, ορισμένα είναι έξω με περιοριστικούς όρους που τους έχουν επιβληθεί για αδικήματα που έχουν διαπράξει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανόν να προέρχονται από τον λεγόμενο «αντιεξουσιαστικό» χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν «στρατολογήθηκαν» επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις.

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