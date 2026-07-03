Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή (3/7) σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Πυροσβεστική.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών, διατηρούν αυξημένη την επικινδυνότητα σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (Επίπεδο 3) είναι οι εξής:

Αττική & Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Η αστάθεια καλά κρατεί – Τα 37άρια δίνουν τη θέση τους σε μπόρες, καταιγίδες και μελτέμια ενώ η συνέχεια μας αποζημιώνει!

Νεκρός 40χρονος στο φαράγγι του Τρύφου – Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Αντικίνητρα για το άσυλο: Ειδικοί δικηγόροι και όχι ΜΚΟ στη νομική εκπροσώπηση μεταναστών – Μπόνους 250 ευρώ για εθελούσιες επιστροφές