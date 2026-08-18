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18.08.2026 06:58

ΗΠΑ: Η δημοτικότητα Τραμπ στο χαμηλότερο επίπεδο και των δυο θητειών του, σύμφωνα με δημοσκόπηση

18.08.2026 06:58
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Το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνει τα πεπραγμένα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί καθώς εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια, δείχνει δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα.

Μόλις το 33% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της 4ήμερης έρευνας απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του κ. Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει.

Το ποσοστό, που ανερχόταν στο 35% σε προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα αυτόν τον μήνα, είναι το χαμηλότερο της 2ης θητείας του· ισοφαρίζει το ναδίρ της 1ης, τον Δεκέμβριο του 2017.

Ενώ επέστρεφε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 με λίγους λιγότερους από τους μισούς πολίτες να εκφράζουν θετική άποψη γι’ αυτόν, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ φθίνει με ταχύ ρυθμό αφού διέταξε τον πόλεμο από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, που πλήττει πολλούς στις ΗΠΑ, κάτι που μοιάζει δυσοίωνο ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχόταν στην εκστρατεία του πως θα τιθάσευε τον πληθωρισμό και ότι δεν θα ενέπλεκε τις ΗΠΑ σε αυτούς που αποκαλούσε «πολέμους για πάντα», διαβεβαίωνε αρχικά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα διαρκούσε μερικές εβδομάδες. Αλλά η Τεχεράνη αποδείχτηκε πιο ανθεκτικός αντίπαλος από ό,τι πίστευε η Ουάσιγκτον και η απόφασή της να κλείσει το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας, έχει διαρκείς συνέπειες στις τιμές των καυσίμων.

Το 80% των Αμερικανών, ανάμεσά τους το 87% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των δημοκρατικών και το 71% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων, θεωρεί ως ο πόλεμος θα «συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Μόλις το 16% πιστεύει πως θα τελειώσει σε μερικές εβδομάδες. Μόλις ο ένας στους πέντε –και ο ένας στους δυο υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων– θεωρεί πως ο πόλεμος αυτός έπρεπε να γίνει.

Πλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι ψηφοφόροι πιστεύουν πως οι δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τους ρεπουμπλικάνους στο πεδίο της οικονομίας (38% έναντι 35%), εύρημα άνευ προηγουμένου τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.

Η υποστήριξη στο κυβερνών κόμμα υποχωρεί και στο ζήτημα της μετανάστευσης, εξαιτίας των θανάτων και της αύξησης των συλλήψεων, ιδίως παιδιών. Το 40% του δείγματος θεωρεί καλύτερη την προσέγγιση των ρεπουμπλικάνων, το 38% αυτή των δημοκρατικών, υπέδειξε η έρευνα.

Η διαφορά αυτή είναι η χαμηλότερη της δεύτερης θητείας Τραμπ· βρισκόταν στις 26 εκατοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο του 2025.

Η δημοσκόπηση μέσω διαδικτύου διενεργήθηκε σε όλη την επικράτεια σε δείγμα 1.166 ενηλίκων· το ποσοστό στατιστικού σφάλματος είναι ±3%.

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