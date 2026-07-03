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03.07.2026 17:48

Πετράλωνα: Πού εστιάζουν οι έρευνες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Νέες μαρτυρίες

03.07.2026 17:48
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Συνεργεία του δήμου Αθηναίων απομακρύνουν τα μπάζα από την πολυκατοικία που εκκενώθηκε, μπροστά στα μάτια ενοίκων που ξεσπιτώθηκαν στα Πετράλωνα.

Οι νέες μαρτυρίες, οι εικόνες από παλαιότερα έργα της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής εταιρίας που πλέον έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας, μαζί με τις νεότερες εκτιμήσεις για τα λάθη που έγιναν, συνθέτουν το παζλ των εξελίξεων της ημέρας. Ο φόβος παραμένει διάχυτος στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που εκκενώθηκε βρίσκονται σε απόγνωση. Όλοι τους αναρωτιούνται πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κυρίως αν μετά την επιστροφή τους θα είναι ασφαλείς.

«Έγινε αυτοψία, τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά», λέει στο Mega για τη διπλανή πολυκατοικία από την πλευρά του, ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Αθηναίων, μέλος ΔΣ ευρωπαϊκού συμβουλίου πολιτικών μηχανικών.

«Ήταν συγκλονιστικό το πρώτο βράδυ με ανθρώπους που είχαν μόνο τα ρούχα που φορούσαν», πρόσθεσε.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Τα όσα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στοιχειώνουν τις σκέψεις τόσο των ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, όσο και των αυτοπτών μαρτύρων. Κάποιοι έβλεπαν το κακό να έρχεται το τελευταίο διάστημα.

«Έχουν περάσει 4 ημέρες, ζούμε έναν εφιάλτη», λέει κόρη ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

«Θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια κειμήλια», συμπληρώνει. «Όλα έχουν πάρει τη νομική οδό».

«Όταν θα κάτσουν οι σκόνες, δεν θέλω να μας ξεχάσει κανείς».

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μία σπάνια αλυσίδα τεχνικών λαθών από την πλευρά του εργολάβου και των μηχανικών της νέας οικοδομής, οι οποίοι, όπως εξηγούν αγνόησαν, τα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής.

Η αρχιτεκτονική και κατασκευαστική εταιρία που ειδικεύεται στην ανέγερση πολυτελών σύγχρονων κατοικιών, είχε δημοσιεύσει μία σειρά από βίντεο, μακέτες και φωτογραφίες με έργα που είχε αναλάβει.

Από την Καστέλα στον Πειραιά κατά τη διάρκεια ρίψης μπετών, μέχρι εικόνες από πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία. Όπως λέει ξενοδόχος που είχε συνεργαστεί με τους επικεφαλής της εταιρίας, στη δική του περίπτωση υπήρξαν ιδιαίτερα σχολαστικοί.

Μέχρι στιγμής, η κατασκευαστική δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση ή τοποθέτηση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Οι έρευνες να συνεχίζονται τόσο για τα αίτια της κατάρρευσης όσο κι για την ασφάλεια της διπλανής πολυκατοικίας.

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