Πύργος: Παρ’ ολίγον τραγωδία στην παραλία της Σπιάντζας – Σώθηκαν από πνιγμό δύο ανήλικους

Μάχη με τα κύματα για να βγάλουν από τη θάλασσα δύο ανήλικους που κινδύνευσαν να πνιγούν έδωσαν ένας ναυαγοσώστης και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας, ο οποίος διαθέτει δίπλωμα ναυαγοσώστη.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, όλα έγιναν στην παραλία της Σπιάντζας στον Πύργο, όταν το 12χρονο κορίτσι κινδύνευσε να πνιγεί και έτρεξε να το βοηθήσει ο 15χρονος ξάδελφός της.

Ο ναυαγοσώστης και ο διασώστης κατάφεραν να εντοπίσουν και να βγάλουν τα παιδιά, που είχαν τις αισθήσεις τους, διαδοχικά στην ακτή.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε τα δύο παιδιά και τα μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου.

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