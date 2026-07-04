Σοκάρει η Μαρία Κίτσου: «Μεγάλωσα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς μου» – Η μάχη της με την κατάθλιψη (Video)

Μία από τις πιο ειλικρινείς, καθηλωτικές και βαθιά εξομολογητικές συνεντεύξεις της έδωσε η Μαρία Κίτσου στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;» και τη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη. Η σπουδαία ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας χωρίς περιστροφές για τα «χαμένα χρόνια», τον εφιάλτη της κατάθλιψης, το bullying που έχει δεχτεί για το βάρος της, αλλά και τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας.

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην ανάγκη της για εσωτερική ισορροπία και φροντίδα του εαυτού της, εξηγώντας πώς σταμάτησε να αναζητά τη λύτρωση στους άλλους:

«Χωρίς να θέλω να είμαι αγνώμων, αλλά εκτός από την επαγγελματική επιτυχία χρειάζεται και η ψυχική γαλήνη, να παίρνεις αγάπη από κάπου αλλού, να έχεις την οικογένειά σου, να παίρνεις από εκεί ασφάλεια, αγάπη, δύναμη. Εγώ λίγο τα στερήθηκα όλα αυτά. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο, προσπαθώ να με φροντίσω. Τα καταφέρνω, είμαι σε πολύ καλή φάση.

Με αναγέννησε ο εαυτός μου. Παλιότερα, πίστευα στους έρωτες, ότι ο έρωτας θα με φτιάξει, θα με βγάλει από την κατάθλιψη, ξέρω γω. Αλλά το βρήκα μέσα από τον εαυτό μου, δηλαδή αυτό που λένε, «αν δεν είσαι καλά με σένα, δεν θα είσαι με κανέναν», το πήρα πάρα πολύ σοβαρά».

Το πιο σοκαριστικό σημείο της συνέντευξης ήταν η αναφορά στα παιδικά της χρόνια. Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε πως τόσο η ίδια όσο και ο αδερφός της μεγάλωσαν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Ωστόσο, η ίδια επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της αγάπης και της ενσυναίσθησης, φροντίζοντας σήμερα τη σοβαρά άρρωστη μητέρα της:

«Έχω αγαπηθεί πολύ. Αυτό μου έχει κάνει καλό, επειδή μου είχε λείψει από την οικογένειά μου, η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε απλόχερα, αλλά έχω αγάπησει κιόλας πάρα πολύ.

Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς και εγώ και ο αδερφός μου. Αλλά, ο πατέρας μου πια έχει πεθάνει, η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν.

Και η επιλογή και η ασυνειδησία και ο χαρακτήρας μας και το DNA με έκαναν άνθρωπο που δεν έχω καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Πάντα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό, ήμουν μικρό παιδάκι, και έγινα το αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο».

«Γενικώς, για πολύ καιρό -και τώρα το παλεύω- νιώθω μια ανηδονία. Έχω χάσει χρόνο από τη ζωή μου, χρόνια. Ήμουν βυθισμένη στην κατάθλιψη, στην αγχώδη διαταραχή, στο μετατραυματικό στρες, αλλά ελπίζω να τον αναπληρώσω.

Ο λόγος που μιλάω ανοιχτά για αυτά είναι για να μπορέσει κι άλλος κόσμος να δει ότι και οι διάσημοι και οι αναγνωρίσιμοι και όλα αυτά περνάνε τα ίδια προβλήματα και ότι η ζωή δεν είναι ένα Instagram γυαλιστερό, όπου όλοι δείχνουν τις καλύτερες στιγμές τους, τα καλύτερα φαγητά τους, τα ταξίδια τους και είναι όλοι χαρούμενοι».

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