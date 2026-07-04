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04.07.2026 17:03

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος μετά την πυρκαγιά

04.07.2026 17:03
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Αποκαταστάθηκε στις 15:52 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος, προχώρησε η Hellenic Train, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή.

Ως αποτέλεσμα, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Νέας Περάμου.

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