Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος

Σε έκτακτη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (4 Ιουλίου) η Hellenic Train, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε περιοχή πλησίον του σιδηροδρομικού δικτύου.

Κατόπιν ρητής εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, η κίνηση των συρμών έχει σταματήσει πλήρως στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος από τις 12:10.

Παράλληλα, για την ασφάλεια των επιβατών και των δυνάμεων πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο, διεκόπη η ηλεκτροδότηση της γραμμής στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Ακινητοποιημένες Αμαξοστοιχίες

Η διακοπή της κυκλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν σταθμευμένα σε ασφαλή σημεία δύο επιβατικά τρένα:

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